Вестник Кавказа

Лейла Алиева и Арзу Алиева ознакомились с инклюзивной выставкой на COP29

Лейла Алиева и Арзу Алиева ознакомились с инклюзивной выставкой на COP29
© Фото: пресс-служба президента Азербайджана
Сегодня в рамках COP29 Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили выставку Центра инклюзивного развития и творчества DOST. Они ознакомились с экспозицией и посмотрели концертную программу.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева сегодня посетили выставку, устроенную Центром инклюзивного развития и творчества DOST в Art Pavillion в Зеленой зоне на климатической конференции COP29.

Глава Минтруда и соцзащиты Сахиль Бабаев рассказал о том, какая работа ведется в Центре для развития творческого потенциала людей, относящихся к социально чувствительным группам.

В экспозицию вошли более 50 работ бенефициаров и участников тренингов из уязвимых групп населения Центра инклюзивного развития и творчества DOST, который действует при Минтруда, и филиала DOST Evi.

На выставке были представлены в том числе экспонаты, посвященные зеленому миру и говорящие о большом значении защиты окружающей среды и охраны природы.

Лейла Алиева и Арзу Алиева также посмотрели концерт, на котором выступили лица с инвалидностью – бенефициары Центра DOST.

В ходе программы произведения азербайджанских и зарубежных композиторов исполнили Муслим Муслимзаде, Сабина Аскерова, Халиг Шарифов, Самед Новрузов, Нурлан Ахмедов, Фарид Абдуллаев.

Затем Лейла Алиева и Арзу Алиева встретились с бенефициарами Центра DOST и побеседовали с ними, сделали памятные фото.

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Лейла Алиева и Арзу Алиева ознакомились с инклюзивной выставкой на COP29
© Фото: пресс-служба президента Азербайджана
Лейла Алиева и Арзу Алиева ознакомились с инклюзивной выставкой на COP29
© Фото: пресс-служба президента Азербайджана
Лейла Алиева и Арзу Алиева ознакомились с инклюзивной выставкой на COP29
© Фото: пресс-служба президента Азербайджана
Лейла Алиева и Арзу Алиева ознакомились с инклюзивной выставкой на COP29
© Фото: пресс-служба президента Азербайджана
Лейла Алиева и Арзу Алиева ознакомились с инклюзивной выставкой на COP29
© Фото: пресс-служба президента Азербайджана
Лейла Алиева и Арзу Алиева ознакомились с инклюзивной выставкой на COP29
© Фото: пресс-служба президента Азербайджана
Лейла Алиева и Арзу Алиева ознакомились с инклюзивной выставкой на COP29
© Фото: пресс-служба президента Азербайджана
Лейла Алиева и Арзу Алиева ознакомились с инклюзивной выставкой на COP29
© Фото: пресс-служба президента Азербайджана
Лейла Алиева и Арзу Алиева ознакомились с инклюзивной выставкой на COP29
© Фото: пресс-служба президента Азербайджана
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COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


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