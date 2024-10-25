Лейла Алиева и Арзу Алиева ознакомились с инклюзивной выставкой на COP29

Сегодня в рамках COP29 Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили выставку Центра инклюзивного развития и творчества DOST. Они ознакомились с экспозицией и посмотрели концертную программу.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева сегодня посетили выставку, устроенную Центром инклюзивного развития и творчества DOST в Art Pavillion в Зеленой зоне на климатической конференции COP29.

Глава Минтруда и соцзащиты Сахиль Бабаев рассказал о том, какая работа ведется в Центре для развития творческого потенциала людей, относящихся к социально чувствительным группам.

В экспозицию вошли более 50 работ бенефициаров и участников тренингов из уязвимых групп населения Центра инклюзивного развития и творчества DOST, который действует при Минтруда, и филиала DOST Evi.

На выставке были представлены в том числе экспонаты, посвященные зеленому миру и говорящие о большом значении защиты окружающей среды и охраны природы.

Лейла Алиева и Арзу Алиева также посмотрели концерт, на котором выступили лица с инвалидностью – бенефициары Центра DOST.

В ходе программы произведения азербайджанских и зарубежных композиторов исполнили Муслим Муслимзаде, Сабина Аскерова, Халиг Шарифов, Самед Новрузов, Нурлан Ахмедов, Фарид Абдуллаев.

Затем Лейла Алиева и Арзу Алиева встретились с бенефициарами Центра DOST и побеседовали с ними, сделали памятные фото.