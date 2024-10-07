Вестник Кавказа

Столкновение поезда и автомобиля в Армении: водитель погиб в огне

Столкновение поезда и автомобиля в Армении: водитель погиб в огне
© Фото: Спасательная служба МВД Армении
Страшное ДТП случилось сегодня утром на юго-западе Армении. Столкнулись поезд и автомобиль, от удара начался пожар – пламя охватило машину целиком. Есть жертва.

Автомобиль врезался в поезд сегодня утром в Армавирской области, о трагедии рассказали в Спасательной службе армянского МВД.

Сигнал о ЧП был получен сегодня в 10:57 по местному времени (9:57 мск). Инцидент случился в селе Арташар.

Как установили спасатели, машина столкнулась с тепловозом, а затем загорелась. Пожар удалось потушить лишь в 11:40 (10:40 мск).

В результате ДТП погиб человек – его тело спасатели нашли в сгоревшей машине.

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