Вестник Кавказа

Как отдыхают казахстанцы на Новый год 2025?

Как отдыхают казахстанцы на Новый год 2025?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Казахстана решили перенести новогодние выходные – теперь жители страны смогут отдыхать на Новый год 2025 на протяжении четырех дней. Кроме того, выходным будет и 7 января – православное Рождество.

Новый график выходных на ближайшие новогодние праздники опубликовало Минтруда Казахстана.

Изначально жители страны должны были отдыхать только два дня – 1 и 2 января, то есть в среду и четверг. Теперь же глава ведомства издал приказ, согласно которому выходной с воскресенья, 5 января переходит на пятницу, 3 января. Это означает, что число дней отдыха выросло до четырех – новогодние каникулы продлятся с 1 по 4 января.

Стоит учесть, что это распространяется только на тех, кто трудится пять дней в неделю. Работающие на шестидневке будут отдыхать всего три дня – с 1 по 3 января.

После двух рабочих дней 5 и 6 января в Казахстане снова наступит праздник, который будет выходным, – это православное Рождество.

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