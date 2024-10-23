Вестник Кавказа

Турецкие спецслужбы ликвидировали преступную сеть кибермошенников

Турецкие спецслужбы ликвидировали преступную сеть кибермошенников
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Национальная разведывательная организация Турции нейтрализовала сеть киберпреступников, собиравших персональные данные граждан страны и торговала ими через зарубежные платформы.

Сотрудники национальной разведывательной организации Турции (MİT) вскрыли в стране преступную киберсеть, участники которой использовали в своей работе незаконно полученные персональные данные граждан страны.

В ходе операции была зафиксирована незаконная торговля критически важной информацией и персональными данными через зарубежные платформы, арестованы трое молодых людей, следствию удалось доказать их связи с террористическими организациями, передает турецкое информационное агентство Anadolu.

Преступники в своей работе использовали передовые технологии и тщательно скрывали свою деятельность не только для получения экономической выгоды, но и для использования против Турции.

Также установлено, что террористические организации все чаще используют цифровые платформы для пропаганды, сбора разведданных и получения незаконных доходов, - добавили в MİT.

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