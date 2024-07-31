США пытаются отрезать Турцию от России и Китая

США хотят отделить Турцию от России и Китая, на словах пообещав турецкому правительству свое покровительство в решении курдского вопроса, рассказал глава партии Vatan Догу Перинчек.

США, пообещав Анкаре помощь в проекте "Курдистан", приготовили ловушку для Турции, пытаясь разорвать ее связи с Россией и Китаем, считает председатель турецкой партии Vatan (Родина) Догу Перинчек.

"США приготовили ловушку для Турции, пообещав на словах турецкому правительству покровительство над проектом "Курдистан". Задумка такая: США в случае ухода из региона после президентских выборов в ноябре предоставят Турции покровительство над марионеточными режимами в регионе, в частности, над проектом "Курдистан". Это очень опасная игра, есть ощущение того, что правительство тепло смотрит на эту идею"

- Догу Перинчек

Как полагает политик, если Турция согласится на это, то в регионе появится "второй Израиль", а это прямая угроза территориальной целостности страны, передает РИА Новости.

Политик назвал такие действия Вашингтона очень опасной ловушкой и попыткой отделить Анкару от потенциальных союзников – Москвы и Пекина, добавив, что террористическую угрозу для Турции можно минимизировать лишь при координационной работе Анкары с Дамаском и посредниками по "астанинскому процессу".