Вестник Кавказа

Каха Каладзе прокомментировал приезд депутатов из ЕС

Каха Каладзе прокомментировал приезд депутатов из ЕС
© Фото: соцсети Кахи Каладзе
Прибывшие в Грузию представители парламентов стран Евросоюза – бездельники, заявил глава Тбилиси Каха Каладзе. Ранее с ними отказался встретиться глава парламента.

Мэр Тбилиси и генсек партии власти «Грузинская мечта» Каха Каладзе назвал прибывших в Грузию 8 представителей парламентов стран ЕС «бездельниками» в разговоре с журналистами.

«Они бездельники, которые путешествуют то по одной стране, то по другой. Мы помним, когда они приезжали на акцию оппозиции, выступали. Чем запомнились эти люди нашему обществу? Ложью. Они и сегодня занимаются пропагандой той лжи, которую мы слышали в течение всего этого периода»

- Каха Каладзе

Он подчеркнул, что приезжие политики не уважают грузинский народ и государственность республики. Со слов тбилисского градоначальника, они пытаются втянуть Грузию в беспорядки, несмотря на европейские ценности о важности мира.

Напомним, что ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили отказался встречаться с представителями парламентов стран Евросоюза из-за их вмешательства в избирательный процесс и призывов к беспорядкам.

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