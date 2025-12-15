Максим Шевченко о чем договорились в Берлине Украина, ЕС и США

Накануне в Берлине прошли переговоры между представителями Украины, ЕС и США, посвященные деталям мирного плана по урегулированию конфликта с Россией. Стороны заявили о «значительном прогрессе» и продуктивности. Москва на данный момент пока не дала официальный комментарий на текст совместного заявления лидеров ЕС.

Что означают прошедшие в Берлине переговоры, как Трамп шантажирует Зеленского, какие рычаги давления использует конгресс против президента США, что на самом деле нужно Америке, когда наступит перемирие, и будет ли оно вообще — обсудили историк, журналист Эльмар Гусейнов и эксперт Максим Шевченко.