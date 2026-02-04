Вестник Кавказа

Уиткофф оценил переговоры в Абу-Даби

Кирилл Дмитриев со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером
© Фото: Сайт президента России
Представитель американской стороны Стивен Уиткофф дал высокую оценку трехсторонним дискуссиями с РФ и Украиной, которые состоялись в столице ОАЭ Абу-Даби.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф рассказал, как прошли трехсторонние переговоры с Россией и Украиной в Абу-Даби, стартовавшие накануне.

По его словам, консультации были "подробными и продуктивными". Дипломат отметил, что встречи будут продолжаться в ближайшие недели, и впереди много работы.

"Переговоры будут продолжены, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс"

– Стивен Уиткофф

Представитель Вашингтона также сообщил о достижении участниками переговоров договоренности об обмене 314 заключенными.

