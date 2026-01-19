«Черный январь». 36 лет со дня трагедии

Уже на излете Ссср Михаил Горбачев, теряя контроль, приказал жесткого подавить народные волнения в Баку: гусеницы рвали асфальт, пули пробивали окна, погибали мирные граждане, дети и старики.
В посольстве Азербайджана в Москве прошло траурное мероприятие, посвящённое трагедии "Черного января". 20 января 1990 года – одна из самых трагических дат для всего азербайджанского народа. В эту ночь карательные отряды по заданию советского центра осуществили массовые убийства жителей Баку, лишив жизни 147 человек. Это было настоящее преступление против человечности. Каратели на танках ворвАлись в тогда еще советский Баку, открыли беспорядочный огонь по прохожим и зданиям, принялись давить гусеницами машины и людей. 147 бакинцев стали жертвами преступной политики высшего партийного руководства Союза, работавшего над распадом социалистического государства.