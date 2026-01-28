Вестник Кавказа

ВВП Азербайджана вырастет на 2,4% – прогноз ЦБ АР

Центробанк Азербайджана прогнозирует рост экономики страны на 2,4%. Рост в ненефтяном секторе составит 4%.

ЦБ Азербайджана обнародовал прогноз по росту экономики до конца года. Согласно оценкам аналитиков финансового регулятора, рост ВВП страны должен составить 2,4%. При этом особо высокий рост ожидается в ненефтяном секторе экономики страны. 

"Касательно экономического роста наши прогнозы оптимистичны. До конца 2026 года прогнозируется рост ВВП на уровне 2,4%, ненефтяного ВВП — 4%"

– председатель ЦБ АР Талех Кязымов 

По словам Кязымова, в следующем году ожидается еще более высокий рост – на 2,9%. Ненефтяной сектор должен вырасти на 4,3%. 

Отметим, что аналитики Moody's ранее дали более оптимистичный прогноз. По их данным, рост ВВП Азербайджана составит 3% в этом году, важным драйвером роста станет развитие Среднего коридора.

