Вестник Кавказа

Россия нарастила на 15% поставки лимонов из Турции

Россия нарастила на 15% поставки лимонов из Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Поставки турецких лимонов в Россию стали рекордными за три года. Экспорт цитрусовых вырос на 15% за прошлый год.

РФ нарастила на 15% поставки лимонов из Турции в прошлом году. Импорт достиг максимальных значений за три года, информирует статслужба Турции. 

Как отметили в ведомстве, поставки цитрусовых летом прошлого года приостанавливались. Всего РФ закупила лимонов почти на $80 млн. Больше было только в 2022 году, когда объем поставок составил около $85 млн. 

Декабрьские поставки составили около $13 млн, что оказалось на 26% выше показателя декабря 2024 года.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
605 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.