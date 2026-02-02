Россия нарастила на 15% поставки лимонов из Турции

Поставки турецких лимонов в Россию стали рекордными за три года. Экспорт цитрусовых вырос на 15% за прошлый год.

РФ нарастила на 15% поставки лимонов из Турции в прошлом году. Импорт достиг максимальных значений за три года, информирует статслужба Турции.

Как отметили в ведомстве, поставки цитрусовых летом прошлого года приостанавливались. Всего РФ закупила лимонов почти на $80 млн. Больше было только в 2022 году, когда объем поставок составил около $85 млн.

Декабрьские поставки составили около $13 млн, что оказалось на 26% выше показателя декабря 2024 года.