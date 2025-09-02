Десять детей отравились угарным газом в Дагестане

Массовое отравление угарным газом произошло в частном детском саду в Дагестане – десять малышей проходят лечение в больнице.

Угарный газ стал причиной госпитализации воспитанников частного детского сада в Карабудахкентском районе, о ЧП сообщили в МЧС Дагестана.

По данным спасательного ведомства, из дежурного центра медицины катастроф был получен сигнал о том, что десять детей, посещавших частный детский сад в селе Параул Карабудахкентского района, были госпитализированы с такими симптомами, как слабость и тошнота. Предварительно был поставлен диагноз "отравление угарным газом", позже он подтвердился.

В Минздраве Дагестане сообщили, что состояние пострадавших опасений не вызывает. Врачи Карабудахкентской ЦРБ, где они находятся, оказывают им необходимую помощь.

В СУ СКР по республике заявили о возбуждении уголовного дела. Оно будет расследоваться по факту оказания небезопасных услуг.