Новак заявил о высокой волатильности нефтяного рынка на фоне ситуации вокруг Ирана

Ситуация в Иране провоцирует колебания на рынке нефти. Также на состояние нефтяного рынка повлияли события в Венесуэле.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил о влиянии ситуации в Иране и Венесуэле на нефтяной рынок. По словам замглавы правительства, иранская эскалация провоцирует колебания на рынке "черного золота".

"Сегодня на рынке большая волатильность, неопределенность, связанная с геополитическими факторами, прежде всего, с теми событиями, которые произошли в Венесуэле, с рисками, связанными по Ирану. Это все-таки те страны, которые являются одними из ведущих стран-экспортеров и входят в ОПЕК"

– Александр Новак

По словам Новака, нестабильная ситуация в районе Ормузского пролива также негативно сказывается на состоянии рынка, так как здесь сосредоточено до 30% от всего мирового объема транспортируемой нефти.

Как отметил Новак, страны ОПЕК+ соблюдали условия сделки в последние два месяца 2025 года.