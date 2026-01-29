Иран будет развивать оборонную инфраструктуру – Аракчи

Глава иранского внешнеполитического ведомства заявил о том, что ИРИ будет продолжать развивать свою военную инфраструктуру, несмотря ни на что. Это не может быть предметом споров, сказал Аракчи.

Тегеран не собирается обсуждать развитие своей оборонной инфраструктуры, такое заявление сделал глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе пресс-конференции в Стамбуле, организованной в рамках встречи Аракчи с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Он подчеркнул, что этот вопрос не будет предметом любых переговоров, так как Иран намерен развивать свою военную инфраструктуру и далее.

"Безопасность иранской нации - наша красная линия. Мы оставляем за собой право поддерживать и развивать нашу оборонную инфраструктуру"

– Аббас Аракчи

Также министр иностранных дел заявил о том, что "ни одна страна не торгуется с другими по поводу своих средств обороны". По этой причине Тегеран не собирается быть исключением в этом вопросе.