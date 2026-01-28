Путин: государственность Палестины принципиально важна

Образование палестинского государства является принципиально важным вопросом для разрешения гуманитарного кризиса в секторе Газа, заявил Владимир Путин, президент России.
"Мы с вами неоднократно обсуждали положение дел в зоне палестино-израильского конфликта и совместные усилия в целях выправления гуманитарной ситуации в секторе Газа. Но, конечно, принципиальным является решение вопроса, связанного с образованием полноценного палестинского государства, которое сосуществовало бы в мире безопасности с Израилем"
– Владимир Путин
Заявление было сделано президентом РФ во время открытия переговоров с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
Путин подчеркнул, что иного пути для долгосрочной стабильности в регионе нет.
Отметим, что ранее российский президент высказывался о постепенном развитии и укреплении отношений России и Палестины, невзирая на сложности региональной обстановки, отмечая, что российско-палестинское партнерство имеет "глубокие корни" и отличается особым характером.