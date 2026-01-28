Вестник Кавказа

Путин: государственность Палестины принципиально важна

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент России, открывая переговоры с коллегой из ОАЭ, заявил, что решение вопроса о создании палестинского государства является "принципиальным".

Образование палестинского государства является принципиально важным вопросом для разрешения гуманитарного кризиса в секторе Газа, заявил Владимир Путин, президент России.

"Мы с вами неоднократно обсуждали положение дел в зоне палестино-израильского конфликта и совместные усилия в целях выправления гуманитарной ситуации в секторе Газа. Но, конечно, принципиальным является решение вопроса, связанного с образованием полноценного палестинского государства, которое сосуществовало бы в мире безопасности с Израилем"

– Владимир Путин

Заявление было сделано президентом РФ во время открытия переговоров с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Путин подчеркнул, что иного пути для долгосрочной стабильности в регионе нет.

Отметим, что ранее российский президент высказывался о постепенном развитии и укреплении отношений России и Палестины, невзирая на сложности региональной обстановки, отмечая, что российско-палестинское партнерство имеет "глубокие корни" и отличается особым характером.

 

