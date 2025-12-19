Власти США отпустили двоих российских моряков с танкера "Маринера"

Двое российских моряков, входивших в экипаж захваченного в море американскими военными танкера "Маринера", получившего временное разрешение на хождение под российским флагом, отпущены на свободу и направляются на родину.

Американские власти отпустили двоих российских моряков с танкера "Маринера", задержанного американскими военными и представителями службы береговой охраны США в открытом море в Северной Атлантике за транспортировку якобы нелегальной нефти, сообщила сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Два российских моряка отпущены на свободу и находятся на пути домой, в Россию"

- Мария Захарова

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила о том, что американская администрация может доставить экипаж танкера "Маринера" в США для проведения судебного разбирательства на предмет возможных нарушений федерального законодательства, назвав танкер частью так называемого теневого флота Венесуэлы, который якобы незаконно транспортировал нефть в нарушение санкций США, передает ТАСС.

Напомним, 7 января текущего 2026 года военнослужащие США в открытом море высадились на судно "Маринера" несмотря на то, что в такой ситуации действует режим свободы судоходства, и никто не имеет права применять силу в отношении судов, зарегистрированных в юрисдикциях иных государств. Ранее танкер получил временное разрешение на плавание под государственным флагом России, которое было выдано ему на основании норм международного права.