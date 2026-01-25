Столичный аэропорт "Шереметьево" прекратил прием самолетов из-за непогоды

Авиавласти московского международного аэропорта "Шереметьево" временно приостановили прием авиарейсов на прилет из-за непогоды, установившейся в столичном регионе.

Московский международный аэропорт "Шереметьево", крупнейший российский международный аэропорт федерального значения, который является базовым для крупнейшей авиакомпании страны "Аэрофлот", временно прекратил прием воздушных судов до 12 :00 мск из-за сильного снегопада, обрушившегося на Подмосковье, сообщили в воздушной гавани.

"Аэропорт "Шереметьево" временно закрыт на прилет воздушных судов в связи с неблагоприятными погодными условиями с 09:00 мск до 12:00 мск"

- пресс-служба "Шереметьево"

Откроется ли авиагавань после указанного времени, пока неясно: метеорологи прочат в столичном регионе продолжение снежного апокалипсиса как минимум до 12:00 мск четверга, 29 января, заявляли ранее в главном управлении МЧС по Москве, передает РИА Новости.

Только сегодня по данным синоптиков в столице выпадет более трети месячной нормы осадков.

Все авиакомпании сейчас корректируют расписание полетов, однако сведений об остановке работы других трех столичных аэропортов пока не поступало.