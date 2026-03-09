Вестник Кавказа

Третью ракету сбили над Турцией

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Еще одна, уже третья по счету ракета, запущенная из Ирана, по сообщению Минобороны Турции, была нейтрализована в воздушном пространстве страны.

Очередная, третья ракета из Ирана была уничтожена над Турцией, рассказали в турецком Минобороны.

В оборонном ведомстве Турции пояснили, что баллистическая ракета стартовала с территории Ирана и успела войти в воздушное пространство Турции. Там боеприпас уничтожили подразделения ПВО и ПРО НАТО, действующие в Восточном Средиземноморье.

"Все необходимые меры защиты принимаются решительно и без колебаний против любой угрозы в отношении территории и воздушного пространства нашей страны"

– Минобороны Турции

В министерстве пояснили, что уже проводят переговоры с "соответствующей страной". В результате них планируется установить все детали ЧП.

