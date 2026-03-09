Третью ракету сбили над Турцией

Еще одна, уже третья по счету ракета, запущенная из Ирана, по сообщению Минобороны Турции, была нейтрализована в воздушном пространстве страны.
В оборонном ведомстве Турции пояснили, что баллистическая ракета стартовала с территории Ирана и успела войти в воздушное пространство Турции. Там боеприпас уничтожили подразделения ПВО и ПРО НАТО, действующие в Восточном Средиземноморье.
"Все необходимые меры защиты принимаются решительно и без колебаний против любой угрозы в отношении территории и воздушного пространства нашей страны"
– Минобороны Турции
В министерстве пояснили, что уже проводят переговоры с "соответствующей страной". В результате них планируется установить все детали ЧП.