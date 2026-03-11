Спикер парламента Армении полетит в Стамбул

Поездку в Турцию совершит спикер армянского парламента Ален Симонян в следующем месяце. Он возглавит делегацию РА на заседании Межпарламентского союза, которое состоится в Стамбуле.

Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян в апреле совершит поездку в Стамбул, она анонсирована на сайте армянского законодательного органа.

Политик возглавит делегацию депутатов парламента, которая примет участие в 152-й Генеральной Ассамблее Межпарламентского союза.

Мероприятие стартует 16 апреля и будет проходить по 19 апреля.

В Стамбул вместе с Симоняном поедут депутаты Саркис Ханданян, Цовинар Варданян и Асмик Акопян. В состав делегации также будут работать сотрудники аппарата Нацсобрания

Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян провел переговоры с министром энергетики Турции Альпарсланом Байрактаром. Участники поговорили о ситуации в регионе, развитии сотрудничества в области инфраструктуры и энергетики, включая вопросы электросетей, ядерной энергетики и газа.