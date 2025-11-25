Вестник Кавказа

Часть регионов СКФО показала рост рождаемости

Ребенок на пляже
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Некоторые регионы Северного Кавказа, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, вошли в число субъектов России, где властям удалось добиться роста рождаемости.

Определенные регионы СКФО демонстрируют рост рождаемости, такое заявление сделала российский вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, рождаемость увеличилась в целом по России в 18 регионах, причем в некоторых из них ранее наблюдалось снижение рождаемости.

В числе лидеров по росту рождаемости, отметила Голикова, – регионы Северного Кавказа, а именно Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия. Кроме того, подросла рождаемость в Адыгее (ЮФО), а также в Крыму и Севастополе.

Вице-премьер обратила внимание на то, что таким образом в целом по стране показатель рождаемости не демонстрирует значительного снижения. В то же время, заместитель председателя правительства подчеркнула, что это пока не рост, а лишь тенденция к нему.

