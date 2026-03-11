Вестник Кавказа

В Иране заявили о поражении авианосца "Авраам Линкольн"

В Иране заявили о поражении авианосца "Авраам Линкольн"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ВМС Ирана нанесли критический урон авианосцу "Авраам Линкольн". Судно было вынуждено покинуть район проведения военной операции.

Военно-морские силы Ирана в ходе боя повредили авианосец США "Авраам Линкольн". По данным иранской стороны, судно фактически было нейтрализовано, после чего авианосец был вынужден покинуть район Персидского залива и направиться в сторону США. 

"Авианосец США Abraham Lincoln был поражен военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции и выведен из строя"

– центральный штаб ВС ИРИ 

Комментариев от американского военного командования пока не поступало. 

Отметим, что авианосец был введен в эксплуатацию в 1988 году. Стоимость постройки корабля составила $4,5 млрд.

