Житель Карабаха погиб, подорвавшись на мине

В Азербайджане сегодня на мине подорвался мирный житель, мужчина погиб, следует из совместного заявления пресс-служб МВД, Генеральной прокуратуры и Агентства по разминированию (ANAMA) Азербайджана.
"Житель Агдамского района Рамиз Машаллах оглу Гаджиев, 1968 года рождения, погиб в результате подрыва на противотанковой мине во время выпаса скота на неразминированном участке бывшей линии соприкосновения"
– заявление
ЧП произошло на территории села Ашагы Вейсалли Ходжавендского района.
Прокуратурой проводится расследование инцидента.
Граждан Азербайджана призвали соблюдать правила безопасности, обращать внимание на знаки минной опасности, не заходить в незнакомые места и не находиться на территориях, где проводятся работы по установке ограждений.