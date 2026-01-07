Вестник Кавказа

Житель Карабаха погиб, подорвавшись на мине

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Трагический минный инцидент произошел в четверг в Ходжавендском районе Азербайджана. Сельский житель погиб, подорвавшись на мине.

В Азербайджане сегодня на мине подорвался мирный житель, мужчина погиб, следует из совместного заявления пресс-служб МВД, Генеральной прокуратуры и Агентства по разминированию (ANAMA) Азербайджана.

"Житель Агдамского района Рамиз Машаллах оглу Гаджиев, 1968 года рождения, погиб в результате подрыва на противотанковой мине во время выпаса скота на неразминированном участке бывшей линии соприкосновения"

ЧП произошло на территории села Ашагы Вейсалли Ходжавендского района.

Прокуратурой проводится расследование инцидента.

Граждан Азербайджана призвали соблюдать правила безопасности, обращать внимание на знаки минной опасности, не заходить в незнакомые места и не находиться на территориях, где проводятся работы по установке ограждений.

