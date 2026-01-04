Вестник Кавказа

В Азербайджане за месяц разминировали свыше 5000 га

Знак Мина в Карабахе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Работы по разминированию продолжаются в Азербайджане, за прошлый месяц специалисты расчистили от мин и неразорвавшихся припасов значительную территорию.

В Карабахе и Восточном Зангезуре в Азербайджане в декабре 2025 года удалось разминировать 5098,7 га земли, информирует Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA).

За это время саперы обнаружили и обезвредили 4169 мин и неразорвавшихся боеприпасов.

В Газахском районе за прошлый месяц от мин освободили 4,4 га, уточнили в ANAMA.

Ранее сообщалось, что за год специалистами ANAMA было разминировано 69 205,7 га земли.

