В Азербайджане назвали число обезвреженных за год мин на освобожденных территориях

На освобожденных территориях Азербайджана в 2025 году были обезврежены тысячи мен и боеприпасов. Итогами года поделились в Агентстве АР по разминированию.

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в 2025 году продолжались работы по разминированию, о результатах сообщили в ANAMA – азербайджанском Агентстве по разминированию.

За год в Карабахе и Восточном Зангезуре саперами были обнаружены и обезврежены 1861 противотанковая мина, 4963 противопехотные мины и 52 392 неразорвавшихся боеприпаса.

От мин была очищена обширная территория – 69 205,7 га земли.

Работы в 2025 году велись на территориях Агдама, Шуши, Ханкенди, Тертера, Агдере, Кельбаджара, Ходжалы, Ходжавенда, Лачина, Физули, Джебраила, Губадлы и Зангилана.