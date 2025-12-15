Вестник Кавказа

В Азербайджане назвали число обезвреженных за год мин на освобожденных территориях

Выставка агентства ANAMA
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
На освобожденных территориях Азербайджана в 2025 году были обезврежены тысячи мен и боеприпасов. Итогами года поделились в Агентстве АР по разминированию.

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в 2025 году продолжались работы по разминированию, о результатах сообщили в ANAMA – азербайджанском Агентстве по разминированию.

За год в Карабахе и Восточном Зангезуре саперами были обнаружены и обезврежены 1861 противотанковая мина, 4963 противопехотные мины и 52 392 неразорвавшихся боеприпаса.

От мин была очищена обширная территория – 69 205,7 га земли.

Работы в 2025 году велись на территориях Агдама, Шуши, Ханкенди, Тертера, Агдере, Кельбаджара, Ходжалы, Ходжавенда, Лачина, Физули, Джебраила, Губадлы и Зангилана.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
550 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.