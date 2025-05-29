Вестник Кавказа

Азербайджан разминировал 838 га территорий за неделю

© Фото: сайт Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA)
За прошедшую неделю Азербайджан ликвидировал угрозу неразорвавшихся боеприпасов на 838 га территорий Карабаха и Восточного Зангезура.

Национальное агентство Азербайджана по очистке территорий от мин (ANAMA) сообщило о результатах проделанной за прошедшую неделю работах по отчистке освобожденных территорий от минных загрязнений.

С 8 по 14 декабря от взрывоопасных последствий Карабахской войны было отчищено 838 га районов Карабаха и Восточного Зангезура. В ходе работ было обнаружено 683 неразорвавшихся боеприпасов, 18 противотанковых мин и 42 противопехотные мины.

В период с 1 по 7 декабря было отчищено почти 1,7 тыс га. А общее количество разминированных земель в течение 2020-2025 годов составляет более 240 тыс га.

