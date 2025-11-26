Рост туризма в Дагестане уникален – Илья Уманский

Одним из регионов с самым стремительным развитием туризма в России является Дагестан, который демонстрирует двузначный рост, рассказал "Вестнику Кавказа" президент РСТ Илья Уманский.

(Эксклюзив)

Дагестан продолжает оставаться в числе лидеров туристических направлений в России, и в текущем году ожидается двузначный рост турпотока, рассказал корреспонденту "Вестника Кавказа" президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

Он охарактеризовал скачок в развитии туризма в Дагестане как уникальное явление, напомнив, что турпоток в республику растет каждый год, причем демонстрируя двузначный показатель роста.

"Этот рост продолжается, в первую очередь за счет уникальной природы и желания людей увидеть красоту гор и Сулакского каньона, и почувствовать гастрономию, попробовать и знаменитое кавказское гостеприимство, которое уже стало брендом у наших туристов"

– Илья Уманский

Эксперт предположил, что повышенный туристический спрос на отдых в Дагестане продолжится.

Ранее в Минтуризма Дагестана рассказали, что в 2025 году республику могут посетить до 2 млн туристов, что станет рекордным показателем. В минувшем году в Дагестане отдохнули 1,8 млн человек. Таким образом, если прогноз оправдается, то рост составит более 11%.

Глава РСТ добавил, что эксперты ожидают увеличения спроса и на отдых в других республиках Северного Кавказа.

На данный момент, отметил он, хорошие показатели роста отмечаются у Чечни, а также Карачаево-Черкесии, в первую очередь за счет курорта Архыз, который, будучи классическим примером горного круглогодичного курорта, бурно развивается. Летом, подчеркнул глава РСТ, Архыз загружен не меньше, чем зимой, в горнолыжный сезон. Пример Архыза, добавил он, можно масштабировать.

"Я уверен, что у Северного Кавказа хорошее будущее с точки зрения развития туризма"

– Илья Уманский