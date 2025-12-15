Израиль нанес удар по террористу "Хезболлы" в Ливане

Израильские военные ударили по террористу "Хезболлы" в южной части Ливана. Инцидент случился в районе Тайбех.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала террориста "Хезболлы" в Ливане. Соответствующую информацию подтвердили 16 декабря в пресс-службе ЦАХАЛ.
Удар был нанесен в районе Тайбех, расположенном в южной части Ливана.
На прошлой неделе ЦАХАЛ обратился к жителям юго-западного Ливана с призывом эвакуироваться в связи с тем, что в скором времени израильская авиация начнет наносить удары по объектам "Хезболлы" в этом районе.
"ЦАХАЛ вскоре нанесет удары по военной структуре "Хезболлы" на юге Ливана в ответ на попытки активизировать действия в этом районе"
– представитель армии Израиля