Вестник Кавказа

Израиль нанес удар по террористу "Хезболлы" в Ливане

ЦАХАЛ
© Фото: сайт ЦАХАЛ
Израильские военные ударили по террористу "Хезболлы" в южной части Ливана. Инцидент случился в районе Тайбех.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала террориста "Хезболлы" в Ливане. Соответствующую информацию подтвердили 16 декабря в пресс-службе ЦАХАЛ.

Удар был нанесен в районе Тайбех, расположенном в южной части Ливана.

На прошлой неделе ЦАХАЛ обратился к жителям юго-западного Ливана с призывом эвакуироваться в связи с тем, что в скором времени израильская авиация начнет наносить удары по объектам "Хезболлы" в этом районе.

"ЦАХАЛ вскоре нанесет удары по военной структуре "Хезболлы" на юге Ливана в ответ на попытки активизировать действия в этом районе"

– представитель армии Израиля

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
575 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.