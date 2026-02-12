Глава МИД Словакии назвал давлением подход ЕС к Грузии

Словакия не разделяет использование евроинтеграции как инструмент давления на Грузию, заявил во время визита в страну главы МИД Грузии Маки Бочоришвили ее словацкий коллега Юрай Бланар.

Нынешний подход Евросоюза к Тбилиси - не что иное, как попытка использовать возможную евроинтеграцию страны в качестве рычага давления на ее внутреннюю политику, заявила сегодня глава МИД Грузии Мака Бочоришвили, подводя итоги своего однодневного рабочего визита в Братиславу.

"Словакия - страна, которая не согласна с несправедливыми подходами ЕС в отношении Грузии и с использованием процесса евроинтеграции в качестве инструмента давления. Именно поэтому особенно важно вести политический диалог с нашими партнерами"

- Мака Бочоришвили

В скором времени в Словакию с визитами отправятся президент Грузии Михаил Кавелашвили и председатель парламента страны Шалва Папуашвили, также ожидается ответный визит словацкой стороны, что будет способствовать углублению политического диалога и укреплению экономического сотрудничества, подчеркнула министр, передает Sputnik Грузия.

Напомним, рабочий визит главы грузинского внешнеполитического ведомства в Словакию прошел накануне, в ходе него Бочоришвили встретилась со своим словацким коллегой, министром иностранных и европейских дел страны Юраем Бланаром.