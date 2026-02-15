Казахстан увеличил импорт российского текстиля на 20% в 2025 году

Импорт текстильной продукции из РФ в РК увеличился на 20% при сравнении показателей 2024 и 2025 годов. Казахский Нацстат сообщает, что стоимость поставок почти достигла $1 млрд.

В 2025 году Казахстан нарастил импорт текстильной продукции из России более чем на пятую часть. По информации Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, в денежном выражении рост поставок тканей и готовых изделий превысил 20% относительно показателей предыдущего года.

Общая стоимость ввезенных из России текстиля и готовых изделий по итогам 2025 года превысила $960 млн, тогда как годом ранее этот показатель составил $794 млн. Прирост продемонстрировали поставки обуви, головных уборов и аксессуаров (перчаток, сумок, ремней кошельков, галстуков и т.д.), чей объем увеличился на треть с $75 млн до $100 млн.

Экспорт текстиля из РК в РФ сократился на 36,6% (до $99,2 млн). Однако продажи обувной продукции и галантереи выросли до $12,7 млн (+5%).

Стоит отметить, что за прошедшие два года российская сторона заняла лидирующие позиции в экспортно-импортных отношениях с Республикой Казахстан среди всех стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Объемы двусторонней торговли текстилем многократно превосходят аналогичные показатели с другими членами международной организации региональной экономической интеграции.