Вестник Кавказа

Гутерриш раскритиковал возвращение Израилем регистрации земель на Западном берегу

Здание ООН в Нью-Йорке
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил недавние действия Тель-Авива, установившего обязательную регистрацию земель на Западном берегу.

Офис генсека ООН Антониу Гутерриша распространил заявление, в котором Гутерриш осудил действия израильского правительства, возвратившего процедуру регистрации земель на Западном берегу реки Иордан.

"Это решение может привести к лишению палестинцев их собственности и несет риск расширения израильского контроля над землями в этом районе. Подобные меры, включая продолжающееся присутствие Израиля на оккупированной палестинской территории, не только дестабилизируют обстановку, но и, как напомнил Международный суд, являются незаконными"

– заявление

В сообщении также говорится, что глава международной организации призвал израильское правительство немедленно аннулировать эти меры.

Гутерриш указал, что все израильские поселения, расположенные на Западном берегу, и в том числе в Восточном Иерусалиме, не обладают юридической силой и были созданы при серьезном нарушении международного права. Генсек ООН подчеркнул, что курс, взятый Тель-Авивом, ставит препятствия на пути решения конфликта на базе сосуществования двух государств, а именно оно является единственным путем к прочному миру.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
690 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.