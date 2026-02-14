Гутерриш раскритиковал возвращение Израилем регистрации земель на Западном берегу

Офис генсека ООН Антониу Гутерриша распространил заявление, в котором Гутерриш осудил действия израильского правительства, возвратившего процедуру регистрации земель на Западном берегу реки Иордан.
"Это решение может привести к лишению палестинцев их собственности и несет риск расширения израильского контроля над землями в этом районе. Подобные меры, включая продолжающееся присутствие Израиля на оккупированной палестинской территории, не только дестабилизируют обстановку, но и, как напомнил Международный суд, являются незаконными"
– заявление
В сообщении также говорится, что глава международной организации призвал израильское правительство немедленно аннулировать эти меры.
Гутерриш указал, что все израильские поселения, расположенные на Западном берегу, и в том числе в Восточном Иерусалиме, не обладают юридической силой и были созданы при серьезном нарушении международного права. Генсек ООН подчеркнул, что курс, взятый Тель-Авивом, ставит препятствия на пути решения конфликта на базе сосуществования двух государств, а именно оно является единственным путем к прочному миру.