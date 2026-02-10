Пятый жилой комплекс начали строить в Агдаме

Строительство жилья в городе Агдам в Азербайджане перешло к новой фазе – стартовало строительство пятого ЖК из 12 кварталов.

Строительство новых жилых комплексов реализуется в Агдаме, рассказала сотрудник Службы восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Азербайджана Фидан Маммедли.

По словам Маммедли, в Агдаме продолжаются строительные работы в нескольких жилых комплексах, кроме того, дан старт новой фазе строительства – начались работы по строительству пятого жилого комплекса.

Новый комплекс, сообщила она, будет состоять из 12 кварталов и 50 зданий – 40 жилых и 10 нежилых. Пятый ЖК даст городу 1074 квартир различной планировки, от однокомнатных до четырехкомнатных.

Также в ближайшее время в Агдаме планируется начало строительных работ в третьем жилом комплексе из 13 кварталов.

Кроме того, вскоре откроется строительство вспомогательных зданий Агдамской Джума-мечети и многофункционального административного здания в Агдаме.

Напомним, ранее было обеспечено возвращение жителей во второй ЖК в Агдаме, сейчас там проживает 103 семьи в составе 403 человека.