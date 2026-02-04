Трамп готов лично встретиться с Хаменеи

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил о готовности президента страны Дональда Трампа встретиться с верховным лидером Ирана. По его словам, глава Белого дома не рассматривает эту встречу как уступку.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп готов встретиться с верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио.

По его словам, если Хаменеи выразит такое желание, глава Белого дома обязательно согласится на эту встречу.

"Я работаю при президенте, который готов встретиться с кем угодно. Скажу откровенно: я уверен, что если бы аятолла завтра заявил о желании встретиться с президентом Трампом, президент бы согласился – не потому, что он согласен с аятоллой, а потому что считает это способом решать проблемы в мире и не рассматривает встречу как уступку"

– Марко Рубио

Напомним, на прошлой неделе представители США и Ирана возобновили переговоры, посвященные ядерной сделке и отмене жестких санкций в отношении Тегерана.