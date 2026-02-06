В Иране заявили о готовности обсуждать уровень обогащения урана

Эсмаил Багаи подтвердил готовность Ирана к обсуждению уровня обогащения урана. Он подчеркнул, что Исламская Республика далека от создания ядерного оружия.

Иран готов обсудить уровень обогащения урана и размер его запасов. Такое заявление сделал официальный представитель МИД страны Эсмаил Багаи.

В интервью телеканалу PBS News он подчеркнул, что Тегеран готов будет сделать это только при условии соблюдения прав иранского народа.

Багаи также коснулся возобновления в Омане переговоров с Соединенными Штатами. Он объяснил, что они будут сосредоточены на ядерной проблеме, обратив внимание на то, что Иран хочет лишь того, что основано на устоявшихся нормах международного права.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства напомнил, что Иран – участник Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), который производит ядерную энергию исключительно мирных целях.

Кроме того, он указал на то, что Исламская Республика далека от создания ядерного оружия.