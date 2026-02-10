В Иране заявили, что не будут обсуждать в Омане прекращение обогащения урана

Иранская сторона не будет обсуждать с США полное прекращение обогащения урана, поскольку это необходимо для фармацевтики и энергетики страны.

Иран не будет поднимать на обсуждение вопрос о полном прекращении обогащения урана на переговорах с США, такое заявление сделал секретарь Высшего совета национальной безопасности ИРИ Али Лариджани.

По его словам, обогащение урана необходимо в стране для реализации в мирных областях – в фармацевтике и энергетике.

"О прекращении обогащения урана речи не идет, оно необходимо нам в энергетическом и фармацевтическом секторах"

— Али Лариджани

Напомним, 6 февраля между Вашингтоном и Тегераном прошли переговоры в Маскате (Оман). Стороны обсудили урегулирование кризиса вокруг ядерной программы Ирана. Иранскую сторону представил глава МИД Аббас Аракчи, а сторону США – спецпосланник президента Стивен Уиткофф.