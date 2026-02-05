США могут пойти на захват иранских танкеров

США рассматривают новый вариант давления на Иран для того, чтобы склонить его к сделке – могут быть захвачены иранские нефтяные танкеры, пишут СМИ.

Вашингтон изучает возможность захвата иранских танкеров, чтобы усилить давление на Тегеран, пишет со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal.

Захват нефтяных танкеров мог бы помочь США заставить Иран пойти на уступки и согласиться на предлагаемые условия сделки. При этом Вашингтон опасается, что захват танкеров может спровоцировать решительный ответ Тегерана, а также взвинтит цены на нефть на мировом рынке.

В Белом доме отметили, что Дональд Трамп имеет несколько различных планов на случай, если переговоры с Ираном ни к чему не приведут, пишет газета.