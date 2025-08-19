Узбекские ученые создали достойную альтернативу пластику

Ученые Узбекистана создали экологичную альтернативу пластиковой упаковке: она сделана на основе местных растений и полностью разлагается и в почве, и в воде.

Ученые из Узбекистана создали достойную альтернативу пластиковой упаковке, которая уже стала бичом для экологии по всему миру и запрещается во многих странах, сообщила пресс-служба Академии наук страны.

Ученые из лаборатории химии высокомолекулярных растительных веществ Института химии Академии наук Узбекистана нашли решение и разработали экологически чистую В ее основе - водорастворимые полисахариды местных растений,

Не только по виду, но и по прочности новая пленка напоминает обычный полиэтилен, но при этом абсолютно безопасна для окружающей среды. При этом использовать ее можно даже в пищевой и фармацевтической промышленности, что делает ее идеальной заменой токсичного пластика.

Напомним, на сегодняшний день пластиковые отходы жизнедеятельности серьезно загрязняют почву и водоемы, а также своей токсичностью наносят вред природе и здоровью людей. Новый материал - важный шаг к их сокращению и развитию зеленой экономики, подчеркнули в Академии наук Узбекистана.