Ученые КБГУ презентовали инновационное топливо из пластика

Исследователи Кабардино-Балкарского государственного университета нашли способ превращения использованного пластика, эффективная утилизация которого до сих пор не решена, в мощное твердое топливо.

Ученые из Кабардино-Балкарского государственного университета (КБГУ) нашли достойное применение использованному пластику: уникальная безопасная утилизация позволяет превратить его в весьма мощное и эффективное твердое топливо, информирует журнал "Вестник КНИИ РАН. Серия "Естественные и технические науки"".

Решение проблемы, над которой бьются лучшие умы по всему миру, основано на сжигании измельченного пластика в закрытой системе, которое ведется с помощью нитратно-щелочных окислительных расплавов: процесс позволяет не только безопасно утилизировать пластик, но и использовать выделяемую при этом огромную энергию, передает РИА Новости.

"Наш подход практически не имеет аналогов. Он не только решает экологическую проблему, но и превращает опасные отходы в ценный энергетический ресурс, который потенциально можно использовать в качестве топлива"

- профессор кафедры неорганической и физической химии института математики и естественных наук КБГУ Жамал Кочкаров

Ежегодно в мире образуются миллионы тонн пластиковых отходов, из которых перерабатывается не более 20-30%, поскольку традиционные методы их переработки, такие, как сжигание, приводят к выбросу угарного газа, оксидов азота и других опасных соединений.

Сейчас ученые готовят следующий этап исследований, чтобы провести количественные расчеты по выделяемой при утилизации энергии.