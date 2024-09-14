Ставрополье приросло 3 технопарками

В новом учебном году на Ставрополье открылись три детских технопарка «Кванториум» на базе школ Буденновска, Пятигорска и Минеральных Вод.

С каждым годом в России усиливается внимание к техническому образованию и развитию молодежного научного потенциала. В этом контексте открытие трех новых детских технопарков «Кванториум» на Ставрополье стало важным шагом для региона, который предоставит детям в возрасте от 10 до 17 лет доступ к современным знаниям и практическим навыкам в областях естественных наук: физики, химии и биологии.

«С каждым годом в регионе появляется всё больше инновационных площадок, где школьники могут развивать свои знания и успешно участвовать в всероссийских олимпиадах»

– министр образования Ставропольского края Мария Смагина

Основная цель учреждений – создать пространство, где дети могут развивать свои навыки в STEM (наука, технологии, инженерия и математика), а также применять идеи в различных проектных задачах.

Каждый из технопарков оборудован современными классами и лабораториями, где ученики могут проводить эксперименты и разрабатывать собственные проекты.