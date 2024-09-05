Новые  «Точки роста» запустят в Карачаево-Черкесии

В 19 школах Карачаево-Черкесии состоялось открытие образовательных центров «Точка роста». Здесь дети могут получать дополнительные знания по естественно-научному и технологическому направлениям.

Открытие 19 образовательных центров «Точка роста» в Карачаево-Черкесии становится значимым шагом вперед в сфере образования. Эти центры предоставляют детям уникальную возможность получать дополнительные знания и навыки в области естественных наук и технологий.

«Еще 19 новых центров „Точка роста“ открыли свои двери для школьников КЧР. Современные, а главное, комфортные образовательные пространства запустили сегодня на базе общеобразовательных организаций в 7 муниципальных районах и округах республики в рамках федерального проекта „Современная школа“ нацпроекта „Образование“»

– глава региона Рашид Темрезов

Каждый из центров оснащён современными цифровыми лабораториями, где проводятся занятия по физике, химии и биологии. Это даёт детям возможность не только узнать о главных принципах этих наук, но и погрузиться в интересный мир экспериментов и исследований. Современное оборудование помогает лучше понять изучаемый материал, делая обучение более увлекательным и продуктивным.

Кроме того, важной частью работы центров является обучение основам робототехники, механики и программирования. Дети могут не только осваивать теорию, но и применять свои знания на практике, создавая собственные проекты и конструкции. Это способствует развитию их творческого мышления и логики, а также формирует инженерные навыки, которые будут полезны в будущем.

Таким образом, центры открывают перед детьми новые возможности, способствуя раскрытию их потенциала в естественных науках и технологиях.