Вестник Кавказа

Робототехнику будут преподавать в школах Северного Кавказа

Робототехнику будут преподавать в школах Северного Кавказа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В школах СКФО с этого года начнут преподавать робототехнику. В 7 городах СКФО запустили пилотные классы

Недавно в школах семи городов Северного Кавказа – Пятигорске, Махачкале, Нальчике, Черкесске, Владикавказе, Магасе и Грозном – были запущены пилотные классы изучения робототехники для детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет.

«Цель классов – стимулировать обучение школьников робототехнике и инженерными специальностями, а также помочь молодежи Северного Кавказа в профессиональной ориентации»

– пресс-служба полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе

Одним из ключевых направлений обучения в пилотных классах робототехники является программирование. Дети смогут изучить основы алгоритмизации, научиться писать программы на различных языках программирования, а также разрабатывать собственные проекты. Это не только разовьет их логическое мышление, но и поможет приобрести востребованные навыки в сфере информационных технологий.

Наравне с программированием в пилотных классах будет уделено внимание изучению современной электроники. Дети познакомятся с основами работы электронных компонентов, схемотехникой, сборкой электронных устройств. Это позволит им лучше понимать устройство современной техники и создавать свои собственные электронные устройства.

В рамках обучения робототехнике дети также узнают, как работать с различными устройствами, повышающими эффективность производственных процессов. Они изучат принципы работы манипуляторов, роботов-промышленников, а также освоят навыки работы с 3D-принтерами и станками с числовым программным управлением.

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