Вестник Кавказа

Ученые обучили роботов-манипуляторов с помощью ИИ на Северном Кавказе

Ученые обучили роботов-манипуляторов с помощью ИИ на Северном Кавказе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Учение СКФО разработали систему искусственного интеллекта (ИИ) для роботов-манипуляторов, способных выявлять дефектные детали на конвейере. Это позволяет заменить рутинные операции на вредных производствах, выполняемые сейчас людьми.

Примером инновационного применения искусственного интеллекта является система, разработанная учеными Северо-Кавказского федерального университета (Ставрополь). Она позволяет роботам-манипуляторам не только выполнять задачу сортировки деталей на конвейере, но и выявлять дефектные экземпляры в режиме реального времени.

Искусственный интеллект, используемый в данной системе, основан на комплексе алгоритмов машинного обучения, позволяющих роботу анализировать изображения деталей, поступающих на конвейер, и выявлять возможные дефекты. Этот процесс происходит в реальном времени благодаря высокой скорости обработки информации и быстрому принятию решений роботом.

«Технология, основанная на алгоритмах машинного обучения и компьютерном зрении, повышает точность и скорость работы роботов, что позволяет заменить рутинные операции на вредных производствах, выполняемые сейчас людьми»

– пресс-служба вуза.

Применение подобных систем в производственных процессах обладает рядом существенных преимуществ.

  • Во-первых, увеличивается производительность за счет исключения необходимости ручной проверки каждой детали. Это позволяет сократить время, затраченное на контроль качества продукции, и повысить эффективность работы конвейерной линии.
  • Во-вторых, система искусственного интеллекта способна проводить проверку деталей более точно и детально, чем человек, исключая субъективные ошибки. Это повышает качество контроля продукции и снижает вероятность производства бракованных изделий.
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