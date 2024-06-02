Искусственный интеллект поможет получить профессию в Кабардино-Балкарии

Разработчики КБГУ создали программу для прогнозирования трудоустройства студентов. Программа может выявлять тенденции в востребованности определенных профессий и предсказывать их развитие в ближайшие годы.

Студенты Кабардино-Балкарского государственного университета (КБГУ) разработали инновационную программу, которая способна предсказать перспективы трудоустройства по различным специальностям. С использованием искусственного интеллекта, эта программа поможет абитуриентам сделать осознанный выбор специализации, соответствующей текущим рыночным потребностям.

«Студент КБГУ Мутлу Айдан Дениз совместно с доцентом кафедры компьютерных технологий и информационной безопасности Кантемиром Бжихатловым разработал программу для прогнозирования трудоустройства студентов»

– пресс-служба вуза.

Программа, созданная студентами КБГУ, базируется на анализе данных о состоянии рынка труда, прогнозах экономического развития и изменяющихся потребностях отраслей. С помощью алгоритмов машинного обучения она способна выявлять тенденции в востребованности определенных профессий и предсказывать их развитие в ближайшие годы.

Кроме того, программа учитывает различные факторы, такие как спрос на специалистов определенного профиля, уровень заработной платы, география трудоустройства и процент успешного трудоустройства выпускников по каждой специальности. Благодаря комплексному подходу к анализу данных, она обеспечивает абитуриентам достоверную информацию для принятия решения.

Основным преимуществом программы является возможность сократить риск выбора невостребованной специальности и повысить шансы на успешное трудоустройство после окончания обучения.