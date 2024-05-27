Учителя постигнут искусственный интеллект на Северном Кавказе

Около тысячи учителей станут участниками образовательной программы "Искусственный интеллект: старт в будущее", которая будет проводиться на базе СКФУ. Педагоги получат не только теоретические знания, но и практические навыки, которые позволят им успешно интегрировать новые технологии в учебный процесс.

На Северном Кавказе стартует уникальный проект по обучению школьных учителей работе с искусственным интеллектом. Благодаря инициативе Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) около тысячи педагогов смогут освоить новейшие технологии и инструменты, способствующие совершенствованию образовательного процесса.

"В 2024 году СКФУ стал партнером - соисполнителем сетевой программы "Искусственный интеллект: старт в будущее". Крупнейший вуз Северного Кавказа обучит 1 000 учителей. Программа обучения педагогов навыкам работы с использованием искусственного интеллекта реализуется по федеральному проекту "Искусственный интеллект" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации""

– пресс-служба вуза



Отмечается, что основная цель программы – повышение квалификации учителей в области использования искусственного интеллекта в школьном образовании. Участники обучения получат не только теоретические знания, но и практические навыки, которые позволят им успешно интегрировать новые технологии в учебный процесс.

Преимущества обучения работе с ИИ

Обучение учителей работе с искусственным интеллектом имеет ряд неоспоримых преимуществ. Во-первых, это позволит персонализировать обучение для каждого ученика, учитывая его специфические потребности и особенности. Во-вторых, внедрение ИИ в образование способствует более эффективной адаптации к изменяющимся условиям и требованиям современного мира.

Отметим, что проект имеет большое значение не только для учителей, но и для учеников, так как умение работать с искусственным интеллектом позволит педагогам создавать инновационные учебные материалы, проводить интерактивные уроки и эффективно оценивать успеваемость учащихся.