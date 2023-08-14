Специалистов по исламскому банкингу будут готовить в Дагестане

Процесс подготовки специалистов, которые занимались бы исламским банкингом, будет активизирован в Дагестане. Соответствующее поручение дал глава региона.
По словам Сергея Меликова, Дагестан остается в числе четырех регионов, внедряющих исламский банкинг. Это направление обладает хорошим потенциалом для привлечения капитала в дагестанскую экономику – в сотрудничестве могут заинтересованы и исламские страны, заявил он в обращении к Народному собранию.
"Мы являемся одним из пилотных регионов по его внедрению. Правительство республики должно организовать подготовку специалистов по исламскому банкингу. Пока этим занимается узкая рабочая группа"
– Сергей Меликов
После призыва главы Дагестана ректор Дагестанского гуманитарного института Нухкади Бахмудкадиев заявил, что ДГИ готов стать опорным вузом региона по подготовке специалистов в исламском банкинге.
Исламский банкинг – что это такое?
Исламский банкинг предполагает соблюдение мусульманских норм. Полностью запрещены любые процентные доходы, вместо таких сделок широко распространено инвестирование – именно инвестиции приносят исламским банкам доходы.
При этом такие организации несут риски наравне с компанией, в которую инвестируют. Все прибыли и убытки разделяются пропорционально. В результате во время кризисов компании и банки, работающие по правилам исламского банкинга, оказываются более устойчивыми.
Ряд отраслей полностью исключаются из исламского банкинга, как харамные:
- азартные игры;
- свиноводство;
- производство спиртного и табака.