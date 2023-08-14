Специалистов по исламскому банкингу будут готовить в Дагестане

Развитие исламского банкинга продолжается в Дагестане. В рамках пилотного проекта глава республики поручил наладить обучение специалистов в этой сфере.

Процесс подготовки специалистов, которые занимались бы исламским банкингом, будет активизирован в Дагестане. Соответствующее поручение дал глава региона.

По словам Сергея Меликова, Дагестан остается в числе четырех регионов, внедряющих исламский банкинг. Это направление обладает хорошим потенциалом для привлечения капитала в дагестанскую экономику – в сотрудничестве могут заинтересованы и исламские страны, заявил он в обращении к Народному собранию.

"Мы являемся одним из пилотных регионов по его внедрению. Правительство республики должно организовать подготовку специалистов по исламскому банкингу. Пока этим занимается узкая рабочая группа"

– Сергей Меликов

После призыва главы Дагестана ректор Дагестанского гуманитарного института Нухкади Бахмудкадиев заявил, что ДГИ готов стать опорным вузом региона по подготовке специалистов в исламском банкинге.

Исламский банкинг – что это такое?

Исламский банкинг предполагает соблюдение мусульманских норм. Полностью запрещены любые процентные доходы, вместо таких сделок широко распространено инвестирование – именно инвестиции приносят исламским банкам доходы.

При этом такие организации несут риски наравне с компанией, в которую инвестируют. Все прибыли и убытки разделяются пропорционально. В результате во время кризисов компании и банки, работающие по правилам исламского банкинга, оказываются более устойчивыми.

Ряд отраслей полностью исключаются из исламского банкинга, как харамные:

азартные игры;

свиноводство;

производство спиртного и табака.