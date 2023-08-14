Опубликовано: 21:30, 14 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Исламские финансы - система финансирования, соответствующая принципам шариата. Эти принципы призваны создать более справедливую и устойчивую финансовую систему, которая избегает спекуляции и эксплуатации, подчеркивая важность социальной ответственности и этичности в бизнесе.

Автор: Эльмира Имамкулиева, старший преподаватель департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, автор онлайн-курса "Исламские финансы: теория и практика в XXI веке".

Мушарака (Совместное предприятие)

Мушарака — форма делового партнерства. Все участники вкладывают капитал в проект или предприятие. Прибыль или убыток, полученный от этого предприятия, распределяется между партнерами в соответствии с их первоначальными вложениями и договоренностями.

Мудараба (Финансирование на условиях партнерства)

Мудараба представляет собой партнерство, где одна сторона (инвестор) предоставляет капитал, а другая сторона предлагает свои предпринимательские навыки для управления бизнесом. Прибыль делится между сторонами в соответствии с заранее оговоренными условиями, но все убытки несет только инвестор.

Иджара (Лизинг)

Иджара — оговор аренды, в рамках которого банк или финансовая организация покупает и затем сдает в аренду оборудование или недвижимость клиенту за фиксированную плату.

Сукук (Исламские облигации)

Сукук отличаются от традиционных облигаций. Они представляют собой долевое участие в активе и доходах от его использования, а не просто долговое обязательство.

Такафул (Исламская страховка)

Такафул — альтернатива традиционной страховке. Это форма взаимного страхования, где участники вносят взносы в общий фонд. Этот фонд затем используется для компенсации убытков участникам в случае наступления страхового случая.

Эти принципы исламских финансов направлены на обеспечение справедливости, прозрачности и предотвращение любой формы эксплуатации в финансовых отношениях. Они предоставляют собой альтернативные механизмы финансирования, которые могут быть привлекательными не только для мусульман, но и для широкого круга инвесторов, ищущих более этические и устойчивые финансовые решения.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Разворот России на Восток

Внедрение правового эксперимента на территории четырех субъектов РФ (Дагестан, Чечня, Башкирия и Татарстан) по интеграции в финансовую систему исламского банкинга — важный шаг в развороте России на Восток и активизации инвестиционного и торгового взаимодействия с арабскими странами. Этот шаг может помочь укрепить экономические связи с исламскими странами и привлечь иностранные инвестиции.

Говорить о том, что эксперимент будет иметь мгновенный успех, не приходится, здесь важен целый комплекс мер, в том числе, создание исламской системы страхования - такафуль — и полноценной инфраструктуры для исламских инвесторов. Предстоит серьезная работа в течение длительного времени. Тем не менее сам факт того, что законопроект, который готовился в течение нескольких десятилетий, принят и подписан — крайне важен. Он связан с геополитической реальностью и поиском Россией новых стратегических инвесторов, в том числе, в арабских странах.

В российском обществе пока присутствует недоверие к исламским финансам. Чтобы преодолеть это, мы разработали просветительский онлайн-курс в "Вышке Онлайн" о исламском финансировании. Слушатели курса изучают современные инструменты исламского банкинга. Поскольку регионы Кавказа являются одними из самых низкозакредитованных в РФ, развитие финансового сектора по линии исламского или конвенционального банкинга — важная стратегическая задача для российских банков.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Предпринимательство в парадигме исламских финансов

Если провести короткий ликбез, предпринимательство в парадигме исламских финансов должно осуществляться в строгом соответствии с законами шариата. Когда мы говорим об этом типе финансирования, речь в первую очередь идет о ключевых ограничениях.

Первое из них связано со ссудным процентом. Коран запрещает ростовщичество — " риба ".

". Второе касается запрета на азартные игры, табачно-алкогольную индустрию и пр.

Если с этими категориями все понятно, то третья обывателями постигается гораздо сложнее. Речь идет о "гарар" (в переводе с арабского языка означает "опасность") — чрезмерных рисках и неопределенности, при которых протекает сделка. Таким образом, накладывается табу на фьючерсы, деривативы, товары и услуги, которые будут произведены в будущем и пока существуют в виде идей или прототипов.

Исламские финансы в этом плане показывают себя более стабильными в сравнении с конвенциональными банками, поскольку опираются на реальные продукты, которые существуют уже сейчас и не предлагают деривативы.

Сотрудничество России с исламскими странами

Что касается в целом направлений сотрудничества между Россией и исламскими странами, мне кажется, в ближайшие годы будет активизироваться гуманитарное, культурно-просветительское и экологическое взаимодействие. Здесь хотелось бы упомянуть о "зеленых" сукук — исламских облигациях, посвященных экологической, водной повестке, проектам декарбонизации. Арабские страны уделяют повышенное внимание устойчивому развитию и принципам ESG, поэтому этот тип облигаций может стать объединяющим инструментов финансовой коммуникации между нашими странами. Потенциал взаимодействия РФ с исламскими государствами, странами Персидского залива и, например, с Малайзией, где развит сектор исламских финансов — огромен.