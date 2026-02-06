Галузин: у Армении нет альтернативы "Росатому"

Россия и Армения ведут обсуждения проекта строительства атомной станции в республике. По словам Галузина, альтернатив "Росатому" в этом вопросе нет.

Вопрос строительства в Армении нового энергоблока атомной электростанции – важная тема в повестке отношений Москвы и Еревана, поделился замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

Он отметил, что эта тема регулярно обсуждается сторонами на различных уровнях. РФ уже передала Армении пакет детально проработанных предложений по проекту, отечественные атомщики готовы приступить к работе.

""Росатом" готов в кратчайшие сроки приступить к реализации проекта, разумеется, с учетом пожеланий армянских друзей. Реальных альтернатив с точки зрения наличия надежных, уже проверенных технологий, а также привлекательности финансовых параметров, в том числе с учетом строительства, дальнейшей эксплуатации, необходимости подготовки и переподготовки специалистов, не просматривается"

– Михаил Галузин

Также замглавы МИД РФ подчеркнул, что РФ готова и в дальнейшем ответственно относиться к роли гаранта энергобезопасности Армении, а также вносить вклад в развитие в республике атомной отрасли.

Россия и Армения имеют богатый опыт совместной работы в сфере мирного атома, напомнил Галузин, пишет газета "Известия".

"Наши атомщики — выходцы из одной, советской "школы" и хорошо понимают друг друга. Сейчас наши специалисты проводят комплекс работ для того, чтобы станция могла стабильно и эффективно работать до 2036 года"

– Михаил Галузин

Имеющаяся в Армении АЭС была построена во времена СССР, она имеет два энергоблока, но функционирует лишь один из них, при этом срок эксплуатации истекает в этом году. Ереван заинтересован в продлении работы АЭС еще на десять лет.