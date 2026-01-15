"Шутка" пассажира привела к эвакуации аэропорта Атырау

ЧП случилось в аэропорту города Атырау, расположенного на западе Казахстана, – причиной стала неуместная шутка одного из пассажиров.

Аэропорт Атырау пришлось эвакуировать из-за несвоевременного проявления чувства юмора пассажира, такое заявление сделали в Антитеррористическом центре Казахстана после появления в соцсетях видео процесса эвакуации.

Все произошло во время регистрации на рейс маршрутом Атырау-Алматы, сообщили в центре, сославшись на пресс-службу департамента полиции транспорта Атырауской области.

"Согласно сообщению, во время регистрации мужчина распространил заведомо ложную информацию, заявив, что в ручной клади есть взрывчатое вещество"

– Антитеррористический центр

Озвученное пассажиром сообщение проверили представители спецслужб, в результате информация не подтвердилась. Открыто уголовное дело по ст.273 Уголовного кодекса – "Заведомо ложное сообщение о террористическом акте".

В ходе событий никто не пострадал. По окончании проверки воздушная гавань вернулась к работе в обычном режиме.