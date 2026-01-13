Самолет FlyArystan в Атырау выкатился за пределы рулежки

Пассажирский борт казахстанской бюджетной авиакомпании FlyArystan выкатился за пределы рулежной дорожки в Атырау, пассажиры и экипаж авиалайнера при этом не пострадали.

Авиалайнер казахстанской бюджетной авиакомпании FlyArystan, дочерней компании АО "Эйр Астана", стал фигурантом авиапроисшествия, произошедшего в аэропорту Атырау, сообщили в компании.

"В аэропорту Атырау после посадки и освобождения взлетно-посадочной полосы самолет, летевший рейсом FS7202 по маршруту Алматы – Атырау, при рулении на стоянку выкатился на малой скорости за пределы рулежной дорожки"

- сообщение FlyArystan

На борту авиалайнера находились 166 пассажиров, сотрудники служб казахстанского аэропорта экстенно эвакуировали пассажиров из воздушного судна, - говорится в сообщении, передает Sputnik Казахстан.

К счастью, никто – ни пассажиры, ни экипаж воздушного судна - в результате ЧП не пострадали, о состоянии самолета не сообщается.

Известно лишь, что авиакомпания взаимодействует с аэропортовыми службами и авиационными властями для проведения расследования по факту авиапроисшествия.