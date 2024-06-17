Самолеты FlyArystan летом снова будут летать на Иссык-Куль

Туристы будущим летом смогут снова летать к озеру Иссык-Куль в Киргизии из Алматы прямыми авиарейсами казахстанской бюджетной авиакомпании FlyArystan два раза в неделю, сообщили в компании.

"Повторный запуск маршрута в летнем сезоне этого года отражает устойчивый спрос на доступные авиаперелеты к одному из самых популярных курортных направлений региона"

- пресс-служба FlyArystan

Полеты авиалайнеров компании стартуют 18 июня и продлятся по 30 августа 2026 года, летать по маршруту Алматы – Тамчы (Иссык-Куль) – Алматы самолеты будут дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям, цена на перелет стартует от $48, передает Sputnik Казахстан.

Напомним, впервые прямой рейс из Алматы на легендарное озеро Иссык-Куль был запущен 3 июля 2025 года.