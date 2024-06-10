Дополнительные авиарейсы соединят Ташкент и Иссык-Куль 

С июля 2024 года запускаются дополнительные авиарейсы между столицей Узбекистана и популярным курортным регионом Кыргызстана. Речь идет о прямых рейсах Ташкент – Иссык-Куль.
«В настоящее время из Ташкента на Иссык-Куль летают самолеты только по вторникам, четвергам и воскресеньям. А с 1 июля рейсы станут доступными на ежедневной основе»
– пресс-служба национального авиаперевозчика Silk Avia.
Расписание и частота полетов
Прямые авиарейсы будут выполняться каждый день, что предоставляет удобный выбор для планирования поездки как для туристов, так и для деловых людей.
Так, открытие дополнительных рейсов прямого авиасообщения между Ташкентом и Иссык-Кулем – это отличная новость для любителей путешествий. Для представителей бизнеса открытие прямых рейсов означает возможность быстрее и эффективнее организовывать рабочие встречи, конференции и деловые поездки. Это также способствует укреплению экономических связей между Узбекистаном и Кыргызстаном.