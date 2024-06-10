Дополнительные авиарейсы соединят Ташкент и Иссык-Куль 

Новые рейсы будут запущены между Ташкентом и Иссык-Кулем. Об этом проинформировали в пресс-службе национального авиаперевозчика Silk Avia.

С июля 2024 года запускаются дополнительные авиарейсы между столицей Узбекистана и популярным курортным регионом Кыргызстана. Речь идет о прямых рейсах Ташкент – Иссык-Куль.

«В настоящее время из Ташкента на Иссык-Куль летают самолеты только по вторникам, четвергам и воскресеньям. А с 1 июля рейсы станут доступными на ежедневной основе»

– пресс-служба национального авиаперевозчика Silk Avia.

Расписание и частота полетов

Прямые авиарейсы будут выполняться каждый день, что предоставляет удобный выбор для планирования поездки как для туристов, так и для деловых людей.

Так, открытие дополнительных рейсов прямого авиасообщения между Ташкентом и Иссык-Кулем – это отличная новость для любителей путешествий. Для представителей бизнеса открытие прямых рейсов означает возможность быстрее и эффективнее организовывать рабочие встречи, конференции и деловые поездки. Это также способствует укреплению экономических связей между Узбекистаном и Кыргызстаном.