Вестник Кавказа

Дополнительные авиарейсы соединят Ташкент и Иссык-Куль 

Дополнительные авиарейсы соединят Ташкент и Иссык-Куль 
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новые рейсы будут запущены между Ташкентом и Иссык-Кулем.  Об этом проинформировали в пресс-службе национального авиаперевозчика Silk Avia. 

С июля 2024 года запускаются дополнительные авиарейсы между столицей Узбекистана и популярным курортным регионом Кыргызстана. Речь идет о прямых рейсах Ташкент – Иссык-Куль. 

«В настоящее время из Ташкента на Иссык-Куль летают самолеты только по вторникам, четвергам и воскресеньям. А с 1 июля рейсы станут доступными на ежедневной основе»

– пресс-служба национального авиаперевозчика Silk Avia. 

Расписание и частота полетов

Прямые авиарейсы будут выполняться каждый день, что предоставляет удобный выбор для планирования поездки как для туристов, так и для деловых людей. 
Так, открытие дополнительных рейсов прямого авиасообщения между Ташкентом и Иссык-Кулем – это отличная новость для любителей путешествий. Для представителей бизнеса открытие прямых рейсов означает возможность быстрее и эффективнее организовывать рабочие встречи, конференции и деловые поездки. Это также способствует укреплению экономических связей между Узбекистаном и Кыргызстаном. 

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